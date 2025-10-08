Uzņēmumu katalogs
Rivian Full-Stack programmatūras inženieris Algas San Francisco Bay Area

Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in San Francisco Bay Area Rivian svārstās no $162K year RIV-3 līmenim līdz $277K year RIV-6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete kopā ir $210K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Rivian kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Vidējā Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
RIV-3
Software Engineer I(Iesācēju līmenis)
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
Software Engineer II
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
Senior Software Engineer
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
Staff Software Engineer
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

50%

G 1

50%

G 2

Akciju veids
RSU

Rivian uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 2 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 50% tiek iegūtas 1st-G (12.50% ceturkšņa)

  • 50% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% ceturkšņa)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Rivian uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Rivian uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Rivian in San Francisco Bay Area, ir gada kopējā atlīdzība $412,807. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Rivian Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in San Francisco Bay Area, ir $213,750.

