Analītikas inženieris atlīdzība in United States Rivian kopā ir $229K year RIV-6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $190K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Rivian kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-6
$229K
$164K
$48.3K
$16.7K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
50%
G 1
50%
G 2
Rivian uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 2 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
50% tiek iegūtas 1st-G (12.50% ceturkšņa)
50% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% ceturkšņa)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Rivian uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Rivian uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)