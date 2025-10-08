Uzņēmumu katalogs
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Backend programmatūras inženieris

  • San Francisco Bay Area

Rivian and Volkswagen Group Technologies Backend programmatūras inženieris Algas San Francisco Bay Area

Mediānā Backend programmatūras inženieris atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete Rivian and Volkswagen Group Technologies kopā ir $194K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Rivian and Volkswagen Group Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Mediānais pakete
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Kopā gadā
$194K
Līmenis
L4
Pamatalga
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonuss
$8K
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Backend programmatūras inženieris pozīcijai Rivian and Volkswagen Group Technologies in San Francisco Bay Area, ir gada kopējā atlīdzība $326,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Rivian and Volkswagen Group Technologies Backend programmatūras inženieris pozīcijai in San Francisco Bay Area, ir $193,500.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Rivian and Volkswagen Group Technologies

Saistītie uzņēmumi

  • Apple
  • Databricks
  • Intuit
  • DoorDash
  • Coinbase
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi