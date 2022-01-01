Uzņēmumu Katalogs
Rite Aid
Rite Aid Algas

Rite Aid algu diapazons svārstās no $33,446 kopējā atalgojumā gadā Klientu apkalpošana apakšējā galā līdz $271,350 Programmu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Rite Aid. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/21/2025

$160K

Biznesa attīstība
$258K
Klientu apkalpošana
$33.4K
Datu zinātnes vadītājs
$179K

Datu zinātnieks
$80.4K
Cilvēkresursi
$86.6K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$62.1K
Juridiskais departaments
$251K
Ārsts
$83.3K
Produkta dizainers
$174K
Programmu vadītājs
$271K
Pārdošana
$39.8K
Kiberdrošības analītiķis
$241K
Programmatūras inženieris
$66.2K
Programmatūras inženieru vadītājs
$206K
Risinājumu arhitekts
$164K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Rite Aid, ir Programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $271,350. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Rite Aid, ir $164,175.

