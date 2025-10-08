Uzņēmumu katalogs
Riskified
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Full-Stack programmatūras inženieris

Riskified Full-Stack programmatūras inženieris Algas

Mediānā Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzības in Israel pakete Riskified kopā ir ₪495K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Riskified kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Mediānais pakete
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Kopā gadā
₪495K
Līmenis
L2
Pamatalga
₪404K
Stock (/yr)
₪57.7K
Bonuss
₪33.7K
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Riskified?

₪566K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Riskified in Israel, ir gada kopējā atlīdzība ₪645,885. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Riskified Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in Israel, ir ₪486,495.

