Riskified DevOps inženieris Algas

Mediānā DevOps inženieris atlīdzības in Israel pakete Riskified kopā ir ₪582K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Riskified kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Mediānais pakete
company icon
Riskified
DevOps Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Kopā gadā
₪582K
Līmenis
-
Pamatalga
₪441K
Stock (/yr)
₪141K
Bonuss
₪0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Riskified?

₪566K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots DevOps inženieris pozīcijai Riskified in Israel, ir gada kopējā atlīdzība ₪656,011. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Riskified DevOps inženieris pozīcijai in Israel, ir ₪515,037.

