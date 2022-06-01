Uzņēmumu katalogs
Riskified
Riskified Algas

Riskified algas svārstās no $96,592 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $206,500 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Riskified. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/18/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $142K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

DevOps inženieris

Pārdošana
Median $207K
Biznesa attīstība
$162K

Datu analītiķis
$131K
Datu zinātnieks
$129K
Cilvēkresursi
$96.6K
Mārketinga operācijas
$118K
Produkta dizainers
$122K
Produkta vadītājs
$173K
Pārdošanas inženieris
$189K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$199K
Risinājumu arhitekts
$159K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Riskified, ir Pārdošana ar gada kopējo atlīdzību $206,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Riskified, ir $150,508.

