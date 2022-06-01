Uzņēmumu katalogs
Rise People
Rise People Algas

Rise People algas svārstās no $40,079 kopējā atlīdzībā gadā Reklāmas tekstu autors zemākajā līmenī līdz $118,286 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī.

$160K

Reklāmas tekstu autors
$40.1K
Produkta vadītājs
$60.8K
Programmatūras inženieris
Median $96K

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $118K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Rise People, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $118,286. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Rise People, ir $78,387.

