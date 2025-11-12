Uzņēmumu katalogs
Riot Games
Videospēļu programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Los Angeles Area Riot Games svārstās no $141K year P1 līmenim līdz $375K year P5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Los Angeles Area pakete kopā ir $218K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Riot Games kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
P1
Associate Software Engineer(Iesācēju līmenis)
$141K
$128K
$0
$13K
P2
Software Engineer
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
Senior Software Engineer
$220K
$185K
$3.3K
$31.6K
P4
Staff Software Engineer
$285K
$239K
$0
$46.7K
Jaunākie algu pieteikumi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Riot Games?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Videospēļu programmatūras inženieris pozīcijai Riot Games in Greater Los Angeles Area, ir gada kopējā atlīdzība $374,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Riot Games Videospēļu programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Los Angeles Area, ir $212,000.

