Videospēļu programmatūras inženieris atlīdzība in United States Riot Games svārstās no $141K year P1 līmenim līdz $371K year P5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $247K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Riot Games kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
