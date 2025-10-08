Uzņēmumu katalogs
Riot Games
Riot Games Videospēļu programmatūras inženieris Algas

Videospēļu programmatūras inženieris atlīdzība in United States Riot Games svārstās no $141K year P1 līmenim līdz $371K year P5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $247K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Riot Games kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

P1
Associate Software Engineer(Iesācēju līmenis)
$141K
$128K
$0
$13K
P2
Software Engineer
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
Senior Software Engineer
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
Staff Software Engineer
$289K
$231K
$0
$57.2K
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Videospēļu programmatūras inženieris pozīcijai Riot Games in United States, ir gada kopējā atlīdzība $370,510. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Riot Games Videospēļu programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $235,000.

