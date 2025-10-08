Uzņēmumu katalogs
Riot Games
Riot Games Full-Stack programmatūras inženieris Algas

Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in United States Riot Games svārstās no $140K year P1 līmenim līdz $292K year P4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $215K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Riot Games kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
P1
Associate Software Engineer(Iesācēju līmenis)
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
Software Engineer
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
Senior Software Engineer
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
Staff Software Engineer
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Jaunākie algu pieteikumi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Riot Games?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Riot Games in United States, ir gada kopējā atlīdzība $326,044. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Riot Games Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $223,750.

