Backend programmatūras inženieris atlīdzība in United States Riot Games svārstās no $133K year P1 līmenim līdz $430K year P5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $282K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Riot Games kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***