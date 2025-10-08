Uzņēmumu katalogs
RingCentral
RingCentral Full-Stack programmatūras inženieris Algas

Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in India RingCentral kopā ir ₹2.59M year L1 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹2.71M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu RingCentral kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L1
(Iesācēju līmenis)
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

RingCentral uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai RingCentral in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹4,661,832. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots RingCentral Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹2,692,442.

