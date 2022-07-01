Uzņēmumu katalogs
Rho
Rho Algas

Rho algas svārstās no $100,500 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizaineris zemākajā līmenī līdz $201,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Rho. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/29/2025

Programmatūras inženieris
Median $201K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Datu analītiķis
$121K
Finanšu analītiķis
$172K

Produkta dizaineris
$101K
Produkta menedžeris
$139K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Rho, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $201,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Rho, ir $139,300.

Citi resursi

