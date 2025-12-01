Uzņēmumu katalogs
Reprise
Reprise Mārketings Algas

Vidējā Mārketings kopējā atlīdzība in Russia Reprise svārstās no RUB 3.33M līdz RUB 4.75M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Reprise kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$48.9K - $57.2K
Russia
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$42.6K$48.9K$57.2K$60.8K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mārketings pozīcijai Reprise in Russia, ir gada kopējā atlīdzība RUB 4,752,882. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Reprise Mārketings pozīcijai in Russia, ir RUB 3,331,079.

