Replicated Algas

Replicated algas svārstās no $170,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $245,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Replicated. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/24/2025

Programmatūras inženieris
Median $170K
Pārdošanas inženieris
$216K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$245K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Replicated uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (1.04% periodā)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (1.04% periodā)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (1.04% periodā)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Replicated, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $245,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Replicated, ir $215,761.

