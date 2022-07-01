Uzņēmumu katalogs
Replicant
Replicant Algas

Replicant algas svārstās no $73,738 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $306,000 Pārdošanas inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Replicant. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/29/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $103K
Produkta dizainers
$84.3K
Produkta vadītājs
$251K

Pārdošana
$73.7K
Pārdošanas inženieris
$306K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$139K
Risinājumu arhitekts
$84.1K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Replicant uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Replicant, ir Pārdošanas inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $306,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Replicant, ir $103,013.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Replicant

