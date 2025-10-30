Uzņēmumu katalogs
Remitly
Remitly UX pētnieks Algas

Vidējā UX pētnieks kopējā atlīdzība in United States Remitly svārstās no $154K līdz $218K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Remitly kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/30/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$174K - $198K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$154K$174K$198K$218K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Remitly uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots UX pētnieks pozīcijai Remitly in United States, ir gada kopējā atlīdzība $218,300. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Remitly UX pētnieks pozīcijai in United States, ir $153,550.

Citi resursi