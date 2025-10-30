Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzība in United States Remitly svārstās no $388K year Engineering Manager III līmenim līdz $553K year Director of Engineering līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $415K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Remitly kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Engineering Manager III
$388K
$223K
$165K
$0
Engineering Manager IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Director of Engineering
$553K
$253K
$300K
$0
VP of Engineering
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Remitly uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)