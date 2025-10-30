Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Remitly svārstās no $163K year L1 līmenim līdz $412K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $225K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Remitly kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
$163K
$125K
$31.7K
$6.4K
L2
$232K
$152K
$69K
$11K
L3
$352K
$202K
$143K
$7.3K
L4
$238K
$150K
$82.5K
$5K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Remitly uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
