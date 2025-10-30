Uzņēmumu katalogs
RELEX Solutions
RELEX Solutions Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Finland pakete RELEX Solutions kopā ir €63.3K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu RELEX Solutions kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/30/2025

Mediānais pakete
company icon
RELEX Solutions
Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Kopā gadā
€63.3K
Līmenis
L3
Pamatalga
€63.3K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
15 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā RELEX Solutions?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Iekļautie amati

Pilna cikla programmatūras inženieris

DevOps inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai RELEX Solutions in Finland, ir gada kopējā atlīdzība €86,575. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots RELEX Solutions Programmatūras inženieris pozīcijai in Finland, ir €63,294.

Citi resursi