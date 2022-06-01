Uzņēmumu katalogs
RELEX Solutions
RELEX Solutions Algas

RELEX Solutions algas svārstās no $54,378 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $195,840 Pārdošanas inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem RELEX Solutions. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $72.6K

Full-Stack programmatūras inženieris

DevOps inženieris

Biznesa operāciju vadītājs
$142K
Klientu apkalpošana
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Datu analītiķis
$54.4K
Produkta dizaina vadītājs
$83.8K
Produkta vadītājs
$99.4K
Projektu vadītājs
$120K
Pārdošana
$158K
Pārdošanas inženieris
$196K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$83.3K
Risinājumu arhitekts
$116K
Tehnisko programmu vadītājs
$69.9K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots RELEX Solutions, ir Pārdošanas inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $195,840. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots RELEX Solutions, ir $107,890.

