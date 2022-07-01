Uzņēmumu katalogs
Relay Payments Algas

Relay Payments algas svārstās no $88,555 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $218,900 Datu zinātnes vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Relay Payments. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Datu zinātnes vadītājs
$219K
Produkta vadītājs
$88.6K
Pārdošana
$129K

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Relay Payments, ir Datu zinātnes vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $218,900. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Relay Payments, ir $128,640.

