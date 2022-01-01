Uzņēmumu katalogs
Relativity Algas

Relativity algas svārstās no $102,060 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $298,500 Biznesa operācijas augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Relativity. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/25/2025

Programmatūras inženieris
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $140K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $210K

Produkta dizainers
Median $119K
Biznesa operācijas
$299K
Datu zinātnes vadītājs
$217K
Datu zinātnieks
$147K
Mārketings
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX pētnieks
$110K
Akciņu iegūšanas grafiks

5%

G 1

15%

G 2

30%

G 3

50%

G 4

Akciju veids
Options

Relativity uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 5% tiek iegūtas 1st-G (5.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 2nd-G (15.00% gada)

  • 30% tiek iegūtas 3rd-G (30.00% gada)

  • 50% tiek iegūtas 4th-G (50.00% gada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Relativity, ir Biznesa operācijas at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $298,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Relativity, ir $147,131.

Citi resursi