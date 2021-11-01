Uzņēmumu katalogs
Reify Health
Reify Health Algas

Reify Health algas svārstās no $105,525 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $161,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Reify Health. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/24/2025

Programmatūras inženieris
Median $161K
Datu zinātnieks
$147K
Produkta vadītājs
$106K

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Reify Health, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $161,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Reify Health, ir $147,360.

