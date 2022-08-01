Uzņēmumu katalogs
Regrow
Regrow Algas

Regrow algas svārstās no $132,098 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženierijas vadītājs zemākajā līmenī līdz $223,875 Cilvēkresursi augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Regrow. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/25/2025

Cilvēkresursi
$224K
Personāla atlases speciālists
$159K
Programmatūras inženieris
$136K

Programmatūras inženierijas vadītājs
$132K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Regrow, ir Cilvēkresursi at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $223,875. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Regrow, ir $147,668.

