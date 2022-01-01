Uzņēmumu katalogs
Regeneron
Regeneron Algas

Regeneron algas svārstās no $75,000 kopējā atlīdzībā gadā Biomedicīnas inženieris zemākajā līmenī līdz $238,085 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Regeneron. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/24/2025

Datu zinātnieks
Median $210K
Biomedicīnas inženieris
Median $75K
Programmatūras inženieris
Median $105K

Vadības sistēmu inženieris
$89.6K
Datu analītiķis
$109K
Datu zinātnes vadītājs
$199K
Elektrotehnikas inženieris
$117K
Dibinātājs
$96.5K
Mehānikas inženieris
$111K
Produkta vadītājs
$199K
Programmu vadītājs
$181K
Risinājumu arhitekts
$238K
Riska kapitāla investoris
$184K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Regeneron, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $238,085. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Regeneron, ir $117,316.

Citi resursi