Uzņēmumu katalogs
REEF
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

REEF Algas

REEF algas svārstās no $72,000 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $225,106 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem REEF. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Biznesa analītiķis
Median $72K
Produkta menedžeris
Median $85K
Projektu menedžeris
$113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Pārdošana
$225K
Programmatūras inženieris
Median $80K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

20%

G 1

20%

G 2

20%

G 3

20%

G 4

20%

G 5

Akciju veids
Options

REEF uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (1.67% mēneša)

  • 20% tiek iegūtas 3rd-G (1.67% mēneša)

  • 20% tiek iegūtas 4th-G (1.67% mēneša)

  • 20% tiek iegūtas 5th-G (1.67% mēneša)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots REEF, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $225,106. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots REEF, ir $85,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta REEF

Saistītie uzņēmumi

  • LogicGate
  • Mindbody
  • Chenega
  • Saviynt
  • Smarsh
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi