Reddit
  • Algas
  • UX pētnieks

  • Visas UX pētnieks algas

Reddit UX pētnieks Algas

Mediānā UX pētnieks atlīdzības in United States pakete Reddit kopā ir $260K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Reddit kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Mediānais pakete
company icon
Reddit
UX Researcher
Austin, TX
Kopā gadā
$260K
Līmenis
IC4
Pamatalga
$210K
Stock (/yr)
$50K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Reddit?
Reddit logotips

$20K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

100%

G 1

Reddit uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 100% tiek iegūtas 1st-G (100.00% gada)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Reddit uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Reddit uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Vesting Schedule 100% after year 1.



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots UX pētnieks pozīcijai Reddit in United States, ir gada kopējā atlīdzība $481,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Reddit UX pētnieks pozīcijai in United States, ir $260,000.

