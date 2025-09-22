Uzņēmumu katalogs
Reddit
Reddit Kiberdrošības analītiķis Algas

Vidējā Kiberdrošības analītiķis kopējā atlīdzība Reddit svārstās no $179K līdz $255K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Reddit kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$205K - $240K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$179K$205K$240K$255K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

100%

G 1

Reddit uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 100% tiek iegūtas 1st-G (100.00% gada)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Reddit uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Reddit uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kiberdrošības analītiķis pozīcijai Reddit, ir gada kopējā atlīdzība $255,060. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Reddit Kiberdrošības analītiķis pozīcijai, ir $178,760.

