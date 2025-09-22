Uzņēmumu katalogs
Reddit
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Pārdošana

  • Visas Pārdošana algas

Reddit Pārdošana Algas

Pārdošana atlīdzība in United States Reddit svārstās no $200K year IC1 līmenim līdz $318K year IC5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $184K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Reddit kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
IC1
Sales I
$200K
$165K
$0
$35K
IC2
Sales II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Sales III
$140K
$128K
$1.5K
$10.3K
IC4
Senior Sales
$174K
$152K
$12K
$9.3K
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Reddit logotips

$20K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

100%

G 1

Reddit uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 100% tiek iegūtas 1st-G (100.00% gada)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Reddit uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Reddit uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Pārdošana piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Kontu pārvaldnieks

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pārdošana pozīcijai Reddit in United States, ir gada kopējā atlīdzība $318,100. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Reddit Pārdošana pozīcijai in United States, ir $140,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Reddit

Saistītie uzņēmumi

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi