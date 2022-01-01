Uzņēmumu katalogs
Reddit
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Reddit Algas

Reddit algas svārstās no $125,899 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $874,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Reddit. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/29/2025

Reddit logotips

$20K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Datu zinātnieks
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Produkta dizainers
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX dizainers

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $515K
Pārdošana
IC3 $176K
IC4 $175K
Datu zinātnes vadītājs
Median $450K
UX pētnieks
Median $260K
Finanšu analītiķis
Median $140K
Projektu vadītājs
Median $145K
Personāla atlases speciālists
Median $145K
Grāmatvedis
Median $154K

Tehniskais grāmatvedis

Datu analītiķis
$250K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$210K
Programmu vadītājs
$201K
Kiberdrošības analītiķis
$222K
Risinājumu arhitekts
$147K

Datu arhitekts

Tehnisko programmu vadītājs
$176K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

100%

G 1

Reddit uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 100% tiek iegūtas 1st-G (100.00% gada)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Reddit uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Reddit uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Reddit最高薪職位是Programmatūras inženieris at the IC6 level，年度總薪酬為$874,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Reddit年度總薪酬中位數為$235,959。

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Reddit

Saistītie uzņēmumi

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi