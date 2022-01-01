Reddit algas svārstās no $125,899 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $874,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Reddit. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/29/2025
Reddit uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
100% tiek iegūtas 1st-G (100.00% gada)
Vesting Schedule 100% after year 1.
Reddit uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
