Uzņēmumu Katalogs
Reckitt
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Reckitt Algas

Reckitt algu diapazons svārstās no $14,462 kopējā atalgojumā gadā Informācijas tehnoloģiju speciālists apakšējā galā līdz $492,450 Pārdošana augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Reckitt. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/21/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Mārketings
Median $161K
Grāmatvedis
$127K
Biznesa analītiķis
$20.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Datu analītiķis
$33.1K
Finanšu analītiķis
$28.1K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$14.5K
Vadības konsultants
$85.4K
Mehāniskais inženieris
$187K
Produkta vadītājs
$114K
Projektu vadītājs
$31.9K
Pārdošana
$492K
Programmatūras inženieris
$161K
Risinājumu arhitekts
$102K
Tehniskais programmu vadītājs
$93.2K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Reckitt, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $492,450. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Reckitt, ir $97,799.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Reckitt

Saistītie Uzņēmumi

  • Unilever
  • Sprint
  • Micro Focus
  • IGT
  • HSBC
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi