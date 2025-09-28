Datu zinātnieks atlīdzība in United States realtor.com svārstās no $141K year T2 līmenim līdz $196K year T5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $181K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu realtor.com kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
