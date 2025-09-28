Uzņēmumu katalogs
realtor.com
  • Algas
  • Datu zinātnieks

  • Visas Datu zinātnieks algas

realtor.com Datu zinātnieks Algas

Datu zinātnieks atlīdzība in United States realtor.com svārstās no $141K year T2 līmenim līdz $196K year T5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $181K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu realtor.com kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā realtor.com?

