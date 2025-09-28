Uzņēmumu katalogs
Realtek Semiconductor
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Taiwan pakete Realtek Semiconductor kopā ir NT$2.34M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Realtek Semiconductor kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Mediānais pakete
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Kopā gadā
NT$2.34M
Līmenis
L7
Pamatalga
NT$2.34M
Stock (/yr)
NT$0
Bonuss
NT$0
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Jaunākie algu pieteikumi
Prakses algas

Iekļautie amati

Tīklu inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Realtek Semiconductor in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$4,566,712. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Realtek Semiconductor Programmatūras inženieris pozīcijai in Taiwan, ir NT$1,658,130.

Saistītie uzņēmumi

Citi resursi