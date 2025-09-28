Uzņēmumu katalogs
Mediānā Projektu vadītājs atlīdzības in Taiwan pakete Realtek Semiconductor kopā ir NT$3.42M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Realtek Semiconductor kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Mediānais pakete
company icon
Realtek Semiconductor
Project Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Kopā gadā
NT$3.42M
Līmenis
8
Pamatalga
NT$1.9M
Stock (/yr)
NT$0
Bonuss
NT$1.52M
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
14 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Jaunākie algu pieteikumi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Projektu vadītājs pozīcijai Realtek Semiconductor in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$5,207,790. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Realtek Semiconductor Projektu vadītājs pozīcijai in Taiwan, ir NT$3,308,468.

Citi resursi