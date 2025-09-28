Uzņēmumu katalogs
Realtek Semiconductor
Mediānā Aparatūras inženieris atlīdzības in Taiwan pakete Realtek Semiconductor kopā ir NT$2.27M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Realtek Semiconductor kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Mediānais pakete
company icon
Realtek Semiconductor
Hardware Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Kopā gadā
NT$2.27M
Līmenis
Senior Engineer
Pamatalga
NT$1.58M
Stock (/yr)
NT$0
Bonuss
NT$684K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Jaunākie algu pieteikumi
ASIC Engineer

SoC Engineer

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aparatūras inženieris pozīcijai Realtek Semiconductor in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$4,062,649. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Realtek Semiconductor Aparatūras inženieris pozīcijai in Taiwan, ir NT$2,298,922.

