Mediānā Risinājumu arhitekts atlīdzības in United States pakete RealPage kopā ir $127K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu RealPage kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Mediānais pakete
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Kopā gadā
$127K
Līmenis
E13
Pamatalga
$122K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$5K
Gadi uzņēmumā
12 Gadi
Darba pieredze
19 Gadi
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Risinājumu arhitekts pozīcijai RealPage in United States, ir gada kopējā atlīdzība $185,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots RealPage Risinājumu arhitekts pozīcijai in United States, ir $127,000.

