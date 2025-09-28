Uzņēmumu katalogs
REA Group
REA Group Programmatūras inženierijas vadītājs Algas

Mediānā Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzības in Australia pakete REA Group kopā ir A$205K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu REA Group kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Mediānais pakete
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
Kopā gadā
A$205K
Līmenis
Lead Developer
Pamatalga
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
Bonuss
A$16.5K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai REA Group in Australia, ir gada kopējā atlīdzība A$335,240. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots REA Group Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai in Australia, ir A$192,062.

