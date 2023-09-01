Uzņēmumu Katalogs
REA Group Algas

REA Group algu diapazons svārstās no $76,389 kopējā atalgojumā gadā Produkta dizainers apakšējā galā līdz $144,619 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem REA Group. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/24/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $106K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Datu inženieris

Produkta vadītājs
Median $127K
Produkta dizainers
Median $76.4K

Programmatūras inženieru vadītājs
Median $131K
Datu analītiķis
$100K
Datu zinātnieks
$119K
Risinājumu arhitekts
$145K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā REA Group, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $144,619. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā REA Group, ir $119,100.

Citi Resursi