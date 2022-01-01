Uzņēmumu katalogs
RBC
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

ĀrBīCī Algas

RBC algas svārstās no $36,123 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $201,000 Štāba vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ĀrBīCī. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS inženieris

Frontend programmatūras inženieris

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

DevOps inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Biznesa analītiķis
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Produkta vadītājs
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Datu zinātnieks
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Finanšu analītiķis
Median $64.3K

Risk Analyst

Produkta dizainers
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX dizainers

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $127K
Datu analītiķis
Median $57.7K
Projektu vadītājs
Median $71.1K
Investīciju banķieris
Median $75.1K
Risinājumu arhitekts
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX pētnieks
Median $86.7K
Aktuārs
Median $68.7K
Grāmatvedis
Median $71K
Biznesa operācijas
Median $51.1K
Klientu apkalpošana
Median $38K
Mārketings
Median $101K
Pārdošana
Median $36.1K
Programmu vadītājs
Median $138K
Biznesa operāciju vadītājs
Median $99K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $100K
Datu zinātnes vadītājs
Median $82.1K
Administratīvais asistents
$38.3K
Biznesa attīstība
$44.7K
Štāba vadītājs
$201K
Korporatīvā attīstība
$110K
Grafiskais dizainers
$48.9K
Cilvēkresursi
$200K
Juridiskais
$56.8K
Vadības konsultants
$44.4K
Mārketinga operācijas
Median $69.5K
Partneru vadītājs
$113K
Produkta dizaina vadītājs
$164K
Tehniskais rakstnieks
$45.2K
Kopējie atlīdzības pakalpojumi
$95.6K
Riska kapitāla investoris
$121K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

RBC uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots RBC, ir Štāba vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $201,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots RBC, ir $79,163.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta RBC

Saistītie uzņēmumi

  • Scotiabank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • CIT
  • KeyBank
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi