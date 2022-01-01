Uzņēmumu Katalogs
Razorpay Algas

Razorpay algu diapazons svārstās no $4,880 kopējā atalgojumā gadā Mārketinga operācijas apakšējā galā līdz $200,862 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Razorpay. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/24/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

DevOps inženieris

Programmatūras inženieru vadītājs
Median $101K
Produkta vadītājs
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Produkta dizainers
Median $44.8K

UX dizainers

Biznesa analītiķis
Median $22.8K
Datu zinātnieks
Median $33.9K
Tehniskais programmu vadītājs
Median $58.2K
Biznesa attīstība
$73.2K
Datu analītiķis
$14K
Datu zinātnes vadītājs
$194K
Cilvēkresursi
$76.3K
Vadības konsultants
$63.8K
Mārketings
$33.6K
Mārketinga operācijas
$4.9K
Produkta dizaina vadītājs
$67.4K
Programmu vadītājs
$29.6K
Projektu vadītājs
$24.5K
Pārdošana
$141K
Risinājumu arhitekts
$201K
Tehniskais rakstītājs
$29.4K
Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Razorpay, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

7 years post-termination exercise window.

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Razorpay, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $200,862. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Razorpay, ir $63,845.

