Rally Health Algas

Rally Health algu diapazons svārstās no $89,445 kopējā atalgojumā gadā Cilvēkresursi apakšējā galā līdz $321,300 Datu zinātnieks augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Rally Health. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/20/2025
25%
GADS 1
25%
GADS 2
25%
GADS 3
25%
GADS 4
Uzņēmumā Rally Health, Options ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:
25% iegūst 1st-GADS (12.50% pusgadā)
25% iegūst 2nd-GADS (12.50% pusgadā)
25% iegūst 3rd-GADS (12.50% pusgadā)
25% iegūst 4th-GADS (12.50% pusgadā)
