Uzņēmumu Katalogs
Rally Health
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Rally Health Algas

Rally Health algu diapazons svārstās no $89,445 kopējā atalgojumā gadā Cilvēkresursi apakšējā galā līdz $321,300 Datu zinātnieks augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Rally Health. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/20/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Datu zinātnieks
$321K
Cilvēkresursi
$89.4K
Produkta dizainers
Median $153K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Produkta vadītājs
Median $210K
Darbinieku atlases speciālists
$156K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $305K
Tehniskais programmu vadītājs
$219K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
Options

Uzņēmumā Rally Health, Options ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (12.50% pusgadā)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (12.50% pusgadā)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (12.50% pusgadā)

  • 25% iegūst 4th-GADS (12.50% pusgadā)

Jums ir jautājums? Jautājiet kopienai.

Apmeklējiet Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbiniekiem no dažādiem uzņēmumiem, saņemtu karjeras padomus un vairāk.

Apmeklēt Tagad!

Biežāk Uzdotie Jautājumi

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Rally Health คือ Datu zinātnieks at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $321,300 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Rally Health คือ $210,000

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Rally Health

Saistītie Uzņēmumi

  • Blink Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi