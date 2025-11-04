Uzņēmumu katalogs
Mediānā Produkta menedžeris atlīdzības in United States pakete Rakuten Americas kopā ir $221K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Rakuten Americas kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Mediānais pakete
company icon
Rakuten Americas
senior product manager
San Jose, CA
Kopā gadā
$221K
Līmenis
-
Pamatalga
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bonuss
$28K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta menedžeris pozīcijai Rakuten Americas in United States, ir gada kopējā atlīdzība $272,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Rakuten Americas Produkta menedžeris pozīcijai in United States, ir $197,000.

