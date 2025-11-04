Uzņēmumu katalogs
Mediānā Produkta menedžeris atlīdzības in Japan pakete Raksul kopā ir ¥10.76M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Raksul kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Mediānais pakete
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Kopā gadā
¥10.76M
Līmenis
G4
Pamatalga
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Bonuss
¥0
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Jaunākie algu pieteikumi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta menedžeris pozīcijai Raksul in Japan, ir gada kopējā atlīdzība ¥12,700,575. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Raksul Produkta menedžeris pozīcijai in Japan, ir ¥10,757,930.

