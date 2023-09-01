Uzņēmumu katalogs
Raisin
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Raisin Algas

Raisin algas svārstās no $60,022 kopējā atlīdzībā gadā Cybersecurity Analyst zemākajā līmenī līdz $110,546 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Raisin. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Median $91.3K
Produkta vadītājs
Median $83.7K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Cybersecurity Analyst
$60K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Raisin, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $110,546. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Raisin, ir $87,521.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Raisin

Saistītie uzņēmumi

  • LinkedIn
  • Lyft
  • Google
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi