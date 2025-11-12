Uzņēmumu katalogs
Radix
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Pilna cikla programmatūras inženieris

Radix Pilna cikla programmatūras inženieris Algas

Mediānā Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzības in Brazil pakete Radix kopā ir R$126K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Radix kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Mediānais pakete
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Kopā gadā
R$126K
Līmenis
Senior
Pamatalga
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bonuss
R$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Radix?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pilna cikla programmatūras inženieris pozīcijai Radix in Brazil, ir gada kopējā atlīdzība R$228,092. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Radix Pilna cikla programmatūras inženieris pozīcijai in Brazil, ir R$125,571.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Radix

Saistītie uzņēmumi

  • Snap
  • Dropbox
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi