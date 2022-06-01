Uzņēmumu katalogs
R1 RCM
R1 RCM Algas

R1 RCM algas svārstās no $18,258 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa operāciju menedžeris zemākajā līmenī līdz $265,665 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem R1 RCM. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/29/2025

Programmatūras inženieris
Median $154K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Biznesa operāciju menedžeris
$18.3K
Biznesa analītiķis
$99.5K

Datu zinātnieks
$131K
Finanšu analītiķis
$179K
Produkta dizaineris
$134K
Produkta menedžeris
$35.3K
Projektu menedžeris
$135K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$266K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots R1 RCM, ir Programmatūras inženierijas menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $265,665. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots R1 RCM, ir $134,325.

Citi resursi

