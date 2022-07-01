Uzņēmumu katalogs
Qventus
Qventus Algas

Qventus algas svārstās no $148,859 kopējā atlīdzībā gadā Risinājumu arhitekts zemākajā līmenī līdz $182,910 Produkta menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Qventus. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/28/2025

Klientu apkalpošana
$161K
Produkta menedžeris
$183K
Programmatūras inženieris
$176K

Risinājumu arhitekts
$149K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Qventus, ir Produkta menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $182,910. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Qventus, ir $168,589.

Citi resursi

