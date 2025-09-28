Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in United States pakete Quantum Health kopā ir $107K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Quantum Health kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Mediānais pakete
company icon
Quantum Health
Software Engineer
Columbus, OH
Kopā gadā
$107K
Līmenis
hidden
Pamatalga
$104K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$2.5K
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Quantum Health?

$160K

Prakses algas

BUJ

Quantum Health şirketindeki in United States Programmatūras inženieris pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $123,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Quantum Health şirketinde Programmatūras inženieris rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $106,500 tutarındadır.

